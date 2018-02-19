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Trump, Florida saldırısının faturasını FBI'a kesti!

Trump, Florida saldırısının faturasını FBI'a kesti!

ABD Başkanı Trump, Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili istihbaratı gözden kaçırdığı gerekçesiyle FBI'ı eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 23:38 - Güncelleme: 19-02-2018 00:51

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili istihbaratı gözden kaçırdığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) eleştirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FBI'ın Florida'da okula ateş açan saldırganla ilgili ipuçlarını gözden kaçırdığını belirterek, kurumun, Rusya'nın, 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayla çok zaman harcadığını savundu.

"TÜM İŞARETLERİ GÖZDEN KAÇIRMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Trump, paylaşımında, "FBI'ın, Florida'da okula ateş açan saldırgana yönelik tüm işaretleri gözden kaçırması çok üzücü. Bu kabul edilemez. Rusya'nın, Trump kampanyası ile gizli anlaşma yaptığını ispatlamak için çok zaman harcıyorlar ancak ortada herhangi bir gizli anlaşma yok. Asıl işinize dönün ve hepimizi gururlandırın" ifadelerine yer verdi.

FBI'dan yapılan açıklamada, kurumun, 14 Şubat'ta Florida'da bir lisede düzenlenen saldırının faili hakkındaki istihbaratı soruşturmakta başarısız olduğu belirtilerek, failin 'öldürme arzusu', silah satın aldığı ve bir saldırı planlıyor olabileceği yönünde geçen ay gelen istihbaratın ajanlarca soruşturulmadığı ifade edilmişti.

SALDIRGAN 17 KEZ KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN YARGILANACAK

Saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un, ilk kez mahkemeye çıkarıldığı ve 17 kez kasten adam öldürme suçundan yargılanacağı bildirilmişti.

Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesi'ne, 14 Şubat'ta, Cruz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, en az 14 kişi yaralanmıştı. Aynı okulun eski öğrencilerinden olan ve okuldan atılan Cruz'un saldırıya yönelik amacı belirsizliğini korurken, saldırganın beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu iddiası sosyal medyada geniş yer buldu.

ABD'de Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve halen devam eden soruşturma, ABD Başkanı Donald Trump'ın en fazla başını ağrıtan konulardan biri oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Şubat 2018 00:00 Umarım bu tür saldırılar durmaksızın artar. Tüm dünya da döktüğünüz kanların hesabını kendi kendinizi yok ederek ödersiniz umarım.

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