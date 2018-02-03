Trump FBI'ı suçlayan raporun gizliliğini kaldırdı!

ABD Başkanı Donald Trump ile ekibinin seçim kampanyası sırasında Rusya ile gizli anlaşmalar yaptığı ve Rusya'nın ABD başkanlık seçimine Trump lehine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili FBI soruşturmasına güvenilemeyeceğine dair bugüne değinki en önemli kanıt, kamuoyunun bilgisine sunuldu. Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Devin Nunes ile ekibi tarafından hazırlanan 4 sayfalık iç yazışma üzerindeki gizliliği kaldırdı.

Belgeye göre mart ayındaki emekliliğini beklemeden 4 gün önce istifa eden FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe, komisyona verdiği ifadede, Trump'ın kampanyasının dış politika danışmanı Carter Page hakkında elektronik takip başlattıklarını kabul ediyor.

CLINTON FİNANSE ETMİŞTİ: Belgeye göre McCabe, bu kararı, kısmen başkanlık seçiminin Demokrat Partili adayı Hillary Clinton'ın finansmanıyla hazırlanan, eski bir İngiliz ajanı tarafından derlenip hiçbir resmi yanı bulunmayan ve bugüne değin içindeki iddialardan hiçbiri kanıtlanamamış olan meşhur 'Trump Dosyası'nı dayandırıyor. FBI Adalet Bakanlığı'nın yardımıyla yargıdan Cage hakkında elektronik takip kararı çıkartırken kanıtlanamamış bir dosyanın temel alındığından yargıyı haberdar etmediklerini de itiraf ediyor. Yani tümüyle asılsız kanıtlar üzerinden yasadışı şekilde casusluk yapılıyor.

ŞANTAJ İDDİALARI

Trump Dosyası'nda Rus istihbarat servislerinin Trump'ın cinsel ilişkilerini görüntülediği ve Kremlin'in bunlar sayesinde Trump üzerinde şantaj gücü elde ettiği de ileri sürülüyordu. Dosyayı toplayan eski İngiliz ajanı Christopher Steele'in Trump'ın seçimi kazanmaması için her şeyi yapmaya hazır olduğuna dair açıklamaları var.

'FBI'I İTİBARSIZLAŞTIRMA AMAÇLI'

Belgenin yayımlanmasına karşı çıkan FBI ile Adalet Bakanlığı ise Cumhuriyetçi Partili Komisyon Başkanı Devin Nunes tarafından hazırlatılan belgenin yanlı olduğu, çok önemli bilgileri atladığı, takip kararı almak için Trump Dosyası dışında kanıtlar da olduğuna yer vermediği, dolayısıyla FBI'ı karalamayı amaçladığı iddiasında.

'KURUMU SİYASALLAŞTIRDILAR'

Gizliliği kaldıran Trump, FBI üst düzey yöneticilerini kurumu siyasallaştırmakla suçlarken, Adalet Bakanlığı nezdinde Rusya soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmaların ise Cumhuriyetçi Parti'ye zarar verdiğini öne sürdü.

TRUMP: UTANÇ VERİCİ

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, belgenin çok sayıda kişinin kendilerinden utanması gerektiğini gösterdiğini söyleyip ''Bence bu berbat. Doğruyu bilmek mi istiyorsunuz? Bence bu utanç verici. Bu ülkede olanlar utanç verici'' dedi.

Belgeyi yayımlatması öncesinde de Twitter'dan şu mesajı paylaştı: ''FBI ve Adalet Bakanlığı’ndaki üst düzey yetkililerle soruşturma ekibi, saygıdeğer soruşturma sürecini Demokratların lehine, Cumhuriyetçilerin aleyhine siyasallaştırdılar. Bunlar kısa bir süre önce düşünülemezdi bile. Alt mevkidekiler harika insanlar.''

FBI'DA DAHA ÖNCE YAŞANAN EN BÜYÜK DEPREM

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde eski FBI başkanlarından Robert Mueller'i atamıştı.