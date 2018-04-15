Trump Esed'e kaç füze attı? Hangi hedefler vuruldu? Kim ne dedi?..

SURİYE’de 7 Nisan’da Esad rejiminin Duma’da en az 80 kişinin öldüğü hava saldırısında kimyasal silah kullandığı şüphesiyle başlayan gerilimin ardından dün sabaha karşı ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’de önceden belirlenmiş hedeflere füze saldırısı düzenledi. Şam ve Humus’taki kimyasal silah bağlantılı üç hedef 103 tomahawk füzesiyle vuruldu. Suriye 71 füzeyi havada imha ettiğini idda etti. Her biri 1.6 milyon dolar olduğu belirtilirken, operasyonun ABD'ye füze 240 milyon dolar oldu... 103 füze ile Esed rejiminin canını yakacak herhangi bir darbe vurulmamış olması da "füzeli tiyatro" eleştirilerine neden oldu. İşte dünkü operasyondan bugüne yansıyanlar...

TRUMP'IN TWEETİYLE BAŞLADI VE BİTTİ... Saldırı, Trump’ın 11 Nisan’da “Füzeler geliyor, yeni ve akıllı” diye attığı tweet’ten üç gün sonra geldi. Trump, “Görev tamamlandı” derken Esad’ın kimyasal silah kullanması halinde yeni saldırıların olacağı mesajı verildiği açıklandı.

HANGİ HEDEFLER VURULDU?... Operasyonda 3 hedef vuruldu. Birinci hedef Şam bölgesinde bulunan bir bilimsel araştırma merkeziydi Berzah Araştırma Merkezi, Suriye’nin kimyasal ve biyolojik savaş teknolojisinin araştırma, geliştirme ve üretim merkeziydi. İkinci hedef ise Humus’un batısında yer alan bir kimyasal silah depolama merkeziydi. Him Şinsar'daki merkezin Suriye’nin sarin gazının ana yeri ve öncül üretim tesisi olduğunu belirtildi. Üçüncü hedef ise kimyasal silah ve silah deposu ile bir komuta merkeziydi.

GEÇEN SEFER 59 TOMAHAWK İLE VURMUŞLARDI... ABD geçen sene nisan ayında Esad rejiminin İdlib’in Han Şeyhun kasabasında düzenlediği kimyasal saldırıya yanıt olarak Şayrat Hava Üssü’nü 59 Tomahawk füzesi ile vurmuştu. Saldırıların devam edip etmeyeceğine yönelik bir soruya ise ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, “Bu, Esad’a bağlı olacak. Gelecekte daha çok kimyasal silah kullanmaya karar vermesine bağlı” yanıtını verdi.

ERDOĞAN: DOĞRU BULUYORUZ... Operasyonla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Sınırlı olduğu açıklanan bir operasyon yapıldı. Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Kimse kimyasal saldırının faili bunun bedelini ödemeli. Böyle rejim saldırılarının cevapsız kalmayacağını gördü.'' dedi.

PUTİN: YIKICI ETKİLERİ OLUR... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,“Terörle mücadelenin ön saflarında yer alan egemen bir devlete karşı saldırgan bir eylem. Suriye çevresinde halihazırda gerilimin artması uluslararası ilişkilerin tüm sistemi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir” diye tepki gösterdi.

HAMANEY: SUÇ İŞLEDİLER... İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Esad rejimine yönelik operasyona tepki gösterdi. Hamaney, “Suriye’ye saldırı cinayettir” dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada, “ABD, desteklediği teröristlerin Doğu Guta’da yenilgiye uğramasından dolayı kızgın” dedi.

ESAD: BATI KONTROLÜ KAYBETTİ... Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Esad görüşmede, "Terörizmi destekleyen Batılı güçlerin artık kontrolü kaybettiklerini kabul etme zamanı geldi. Aynı zamanda onlar halklarının ve dünyanın güvenini kaybettiklerini de hissediyorlar” dedi.

NATO’DAN OPERASYONA TAM ONAY... NATO’nun karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi (NAC), Suriye gündemiyle daimi temsilciler düzeyinde toplandı. Üç ülkenin diğer NATO müttefiklerini bilgilendirdiği toplantıdan operasyona tam destek mesajı çıktı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Yapılması gereken doğru şey buydu” dedi ve operasyonun kimyasal silah üretimine ve kullanımına olanak sağlayan tesislerle sınırlı kaldığını söyledi.

AB: MÜTTEFİKLERİMİZİN YANINDAYIZ... AB kanadından ilk açıklama ise AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’tan geldi. Mesajını sosyal medya aracılığıyla ileten Tusk, “ABD, Fransa ve İngiltere tarafından düzenlenen operasyon, Suriye rejiminin Rusya ve İran ile birlikte, en azından bir bedel ödemeden, bu insani trajediyi sürdürmeye devam edemeyeceğini gösterdi. AB, adaletin yanında müttefiklerimizle yer alacaktır” ifadelerini kullandı.

ALMANYA: GEREKLİ VE UYGUNDUR... Almanya Başbakanı Angela Merkel, Duma’daki şüpheli kimyasal silah saldırı sonrasında Suriye rejimine yönelik hava saldırılarının ‘gerekli ve uygun’ olduğunu söyledi. Merkel, “ABD; İngiliz ve Fransız müttefiklerimizi destekliyoruz, sorumluluklarını yerine getirdiler. (Duma saldırısıyla) İlgili herşey sorumlunun Esad olduğuna inanmamıza yol açıyor” dedi.

DUMA’DA KİMYASAL İNCELEME BAŞLADI.. ABD ve müttefikleri, geçen cumartesi günü Suriye’nin Duma kentinde kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle Suriye rejimine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. ABD, Fransa ve İngiltere kanıtlar olduğunu söylese de Kimsayal Silahların Engellenmesi Örgütü (OPCW), daha henüz dün bölgede araştırmalarına başladı. Örgüt, saldırıda kimyasal kullanılıp kullanılmadığını tespit edecek. Ancak saldırının ardında kimin olduğuna dair bir tespitte bulunmayacak. Savaşta kimyasal, biyolojik silah kullanmak ‘kırmızı çizgi’ olarak kabul ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR’DAN DESTEK... KATAR, 14 Nisan harekâtına ilk tepki veren Körfez ülkesi oldu ve destek açıkladı. Suudi Arabistan, Suriye’de Beşar Esed rejimine yönelik ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen askeri operasyona tam destek verdiğini açıkladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği operasyona tam destek veriyoruz” denildi. Mısır, ABD’nin son operasyonuna değinmeden Suriye’de artan askeri gerilimden endişe duyduğunu belirtti. Mısır Dışişleri Bakanlığı, “Kardeş Suriye halkının güvenlik ve istikrar için yaşama hayaliyle dayanışma içindeyiz” dedi.

