Trump, Esed rejimini vurdu! İşte ilk görüntüler...

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya cevap olarak bu gece yarısı Esed rejimini vurma emri verdi. Saldırının başladığını bizzat Trump duyururken, ABD güçlerine Fransa ve İngiltere de destek verdi. Yaklaşık bir saat süren saldırıda savaş uçakları ve Tomahawk füzelerini kullandı. ABD bombardımanı Barza bölgesinde kimyasal silah yapımıyla ilgili bilimsel araştırma merkezi, Qaysun dağlarında Cumhuriyet Muhafızları genel merkezi, Mezzeh Askeri Havaalanı, Damir Askeri Havaalanı, Alkaswa bölgesi ve başkent Şam'da bazı merkezleri kapsadı. Suriye, 13 füzeyi havada vurduğunu duyurdu... Rusya saldırının karşılıksız kalmayacağını açıkladı... İşte bombardımandan ilk görüntüler...