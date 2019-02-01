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Trump dünyayı şoke eden kararla ilgili konuştu!

Trump dünyayı şoke eden kararla ilgili konuştu!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilmesini, 'Rusya'nın uzun zamandır süren ihlallerine' bağlayarak Moskova'yı suçladı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 21:35 - Güncelleme: 01-02-2019 21:35

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklama ile ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilmesine açıklık getirdi.

Trump, açıklamasında, "Müttefiklerimize ve dışarıdaki birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD 6 AY SONUNDA TAMAMEN AYRILMIŞ OLACAK"

ABD'nin, 2 Şubat'tan itibaren INF Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini artık yerine getirmeyeceğini vurgulayan Trump, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacaklarını belirtti.

"Tüm NATO müttefiklerimiz bu konuda bizi desteklemektedir. Çünkü onlar, Rusya'nın ihlallerinin meydana getirdiği tehdidi anlıyorlar" ifadesini kullanan Trump, ABD'nin 30 yılı aşkın süredir anlaşmaya uyduğunu, fakat artık Rusya'nın sorumluluğunu yerine getirmemesine katlanmayacaklarını kaydetti.

"KENDİ ASKERE SEÇENEKLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Trump, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlaşmayla ya da diğer anlaşmalarla bağlı dünyadaki tek ülke olamayız. Kendi askeri seçeneklerimizi geliştirmek üzere ilerleyeceğiz ve Rusya'nın, kanunsuz uygulamalarından herhangi bir askeri avantaj sağlamasına karşı çıkmak için NATO'daki ve diğer müttefiklerimizle birlikte çalışacağız."

"ABD VE RUSYA İÇİN FANTASTİK BİR ŞEY OLURDU"

Nükleer silahların etkili şekilde kontrolü konusunda ilgili tüm ülkelerin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğini belirten Trump, "Bu kriterleri yerine getiren silah kontrol müzakerelerini yapmak üzere Rusya ile temas kurmaya hazırız. Daha da önemlisi bu gerçekleşirse belki de tarihte ilk kez (Rusya ile) ekonomik, ticari, siyasi ve askeri düzeyde olumlu ilişkiler geliştirebiliriz. Bu, hem Rusya ve ABD için fantastik, hem de dünyanın kalanı için harika bir şey olurdu" görüşünü dile getirdi.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

Anlaşmanın bozulması halinde, ABD'nin, NATO müttefiklerini zorlayacağı ve şubat ayından sonra füzelerini yeniden Avrupa topraklarına konuşlandıracağı ihtimali üzerinde duruluyor. Bu bağlamda, yeni füze yapımı zaman alacağından ABD cephaneliğindeki mevcut ve karadan fırlatmaya daha hızlı uyarlanabilecek orta menzilli silahların kullanılacağı belirtiliyor.

İKİ ÜLKE BİRBİRİNİ SUÇLUYORDU

ABD yönetimi, Rusya'nın, Rusya yönetimi ise ABD'nin INF Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunuyordu.

ABD yönetimi, NATO tarafından SSC-8 olarak adlandırılan Rusya'nın yeni orta menzilli Novator 9M729 füzesinin anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürerken, Moskova yönetimi de ABD'yi, Romanya ve Polonya'da Aegis füze savunma sistemi konuşlandırarak, INF Anlaşması'nı ihlal etmekle suçluyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Aralık 2018'de Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Rusya'ya INF Anlaşması'na uyması için 60 günlük süre verdiklerini açıklamıştı. ABD'nin verdiği süre bugün itibarıyla doldu. ABD, yarından sonraki 6 aylık sürede anlaşmadan tamamen çekilmiş olacak.

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