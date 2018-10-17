Trump cinsel ilişki yaşadığı porno yıldızıyla fena kavga etti! 'At suratlı'

ABD Başkanı Donald Trump ile yıllar önce cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen porno film yıldızı Stormy Daniels, twitter üzerinden tekrar birbirine girdi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay şöyle gelişti; Trump'ın attığı bir tweet'e karşı hakaret davası açan Daniels, mahkemede istediği sonucu alamadı. Atılan tweet, hakim tarafından ifade özgürlüğü kapsamında bulundu.
STORMY DANIELS'E 'AT SURATLI' DEDİ: Ardından Donald Trump, kendisine karşı açtığı davalardan birini kaybeden porno yıldızı Stormy Daniels ile Twitter üzerinden alay etti ve "At suratlının ve üçüncü sınıf avukatının peşinden artık gidebileceğini" yazdı.
Daniels'ın avukatı Michael Avenatti ise karara itiraz edeceklerini açıkladı. İkili daha sonra attıkları tweet'ler ile Trump'a karşılık verdi.
"Baylar ve bayanlar, size başkanınızı sunmama izin verin" diyen Daniels, bu tweet'lerin "Trump'ın acizliğini, kadınlara yönelik nefretini ve Twitter'daki kontrol eksikliğini tekrar gösterdiğini" söyledi.
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