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Trump çark etti! Kriz çözülmezse rekor kırılacak

Trump çark etti! Kriz çözülmezse rekor kırılacak

Meksika duvarı için gerekli olan bütçe için kongreyi pas geçerek acil durum ilan edebileceğini açıklayan ABD Başkanı Trump, ''Şu anda acil durum ilan etmeyeceğim. Kongrenin harekete geçmesini bekliyorum'' dedi. 21 gündür süren kriz yarına kadar çözülmezse rekor kırılacak.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 07:14 - Güncelleme: 12-01-2019 07:14

Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe krizi 21'nci gününde hala sürüyor.  Federal kurumların dörtte biri hizmet veremezken çalışanlar da üç haftadır mecburi izinde ya da maaş almadan çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki Meksika sınırını ziyareti öncesi yaptığı açıklamada zorunlu kalması durumunda Meksika duvarı için gerekli olan bütçe için kongreyi pas geçerek acil durum ilan edebileceğini açıklamıştı.

''GERİ GELİP OY KULLANSINLAR''
Beyaz Saray’da sınır güvenliği konusundaki bir toplantıda konuşan Trump, “Kongre’nin işini yapmasını istiyoruz” dedi. Trump, hükümetin kapanmasından sorumlu tuttuğu Demokrat kongre üyelerinin krizi çözecek tasarıyı geçirmek için “Geri gelip oy kullanmaları” gerektiğini kaydetti.

FATURAYA İMZA ATACAK
Trump, hükümetin kapanmasının sona ermesiyle maaşlarını alamayan federal çalışanlara yapılacak ödemenin faturasını imzalayacağını da açıkladı.

Federal hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, duvar için fon sağlanmadığı sürece hükümetinin aylarca, yıllarca kapalı kalabileceğini, Demokratlar ise Trump'ın sınır güvenliği için istediği bütçenin çok fazla olduğunu savunuyor ve duvar ile inşası için gerekli olan 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkıyor.

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