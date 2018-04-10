Trump: Bunu durduracak gücümüz var!

Amerikan basınından elde edilen bilgilere göre, ABD Başkanı Trump, ABD ordusunun komuta kademesiyle bir araya geldi. Görüşmenin ana maddesi ise kimyasal silah kullandığı iddia edilen Suriye’ye karşı yapılabilecek olası askeri müdahale planı oldu. Basına konuşan Trump, Birleşmiş Milletlerin (BM) onayı olsa da olmasa da gerekli görülürse Suriye’ye müdahale edebileceği mesajını verdi.

“BİZ BUNU DURDURACAK GÜCE SAHİBİZ” Başkan Trump, “Bunların yaşanmasına izin veremeyiz, özellikle de ABD’nin gücü bunu durdurmaya yetecekken” açıklamasında bulundu. Trump, ayrıca masada birçok askeri müdahale seçeneğinin olduğunu ve bu konuda kısa zaman içerisinde açıklama yapılacağını söyledi.

TRUMP, MACRON İLE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye rejiminin kimyasal silah saldırısına karşı verilecek karşılığın konuşulduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Trump ile Macron'un, 7 Nisan'da Suriye'deki acımasız kimyasal silah saldırısına nasıl karşılık verileceğine ilişkin koordinasyonu" ele aldıkları belirtildi.

ABD VE İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Bakanlığa vekalet eden John Sullivan'ın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda Suriye konusunu görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Sullivan ile Johnson'ın Duma'daki saldırıyı, bu olaya uluslararası toplumun vereceği muhtemel karşılığı ve ABD ile İngiltere'nin diğer ülkelerle atacağı muhtemel adımları konuştuğu duyuruldu.

  • Güncel 10 Nisan 2018 08:37
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