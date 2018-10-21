Trump açıkladı: Füze anlaşmasından çekiliyoruz!

ABD Başkanı Donald Trump Washington’un Rusya ile ABD arasında 1987'de imzalanan Orta ve Kısa Menzilli Nükleer Füzeler Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı.

Fox News televizyonuna konuşan Trump, Washington’un Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekilme kararının, Rusya’nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını söyledi.

"RUSYA ANLAŞMAYA UYMADI, MALESEF ANLAŞMAYI FESHEDECEĞİZ"

Trump sözlerini, “Obama’nın bu konuyu neden görüşmediğini ve (ABD’yi anlaşmadan) neden çekmediğini anlamış değilim. Anlaşmayı ihlal etmelerine izin vermeyeceğiz. Rusya anlaşmaya uymadı, bu nedenle maalesef anlaşmayı feshedeceğiz ve ondan çekileceğiz” şeklinde sürdürdü.

Daha önce medyada çıkan haberlerde Trump yönetiminin Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekilme hazırlıklarına başladığı konusunda Rusya’ya bilgi vermeyi planladığı belirtilmişti.

Ayrıca The Guardian gazetesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ABD’nin anlaşmadan çekilmesi konusunda ısrarcı olduğunu yazmıştı.

Bolton’un 22-23 Ekim tarihlerinde Rusya’yı ziyaret etmesi bekleniyor.