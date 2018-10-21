  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trump açıkladı: Füze anlaşmasından çekiliyoruz!

Trump açıkladı: Füze anlaşmasından çekiliyoruz!

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı. Trump bunun nedeni olarak ise Rusya'nın tutumunu gösterdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-10-2018 00:11 - Güncelleme: 21-10-2018 00:11

ABD Başkanı Donald Trump Washington’un Rusya ile ABD arasında 1987'de imzalanan Orta ve Kısa Menzilli Nükleer Füzeler Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı.

Fox News televizyonuna konuşan Trump, Washington’un Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekilme kararının, Rusya’nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını söyledi.

"RUSYA ANLAŞMAYA UYMADI, MALESEF ANLAŞMAYI FESHEDECEĞİZ"

Trump sözlerini, “Obama’nın bu konuyu neden görüşmediğini ve (ABD’yi anlaşmadan) neden çekmediğini anlamış değilim. Anlaşmayı ihlal etmelerine izin vermeyeceğiz. Rusya anlaşmaya uymadı, bu nedenle maalesef anlaşmayı feshedeceğiz ve ondan çekileceğiz” şeklinde sürdürdü.

Daha önce medyada çıkan haberlerde Trump yönetiminin Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekilme hazırlıklarına başladığı konusunda Rusya’ya bilgi vermeyi planladığı belirtilmişti.

Ayrıca The Guardian gazetesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ABD’nin anlaşmadan çekilmesi konusunda ısrarcı olduğunu yazmıştı.

Bolton’un 22-23 Ekim tarihlerinde Rusya’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trump açıkladı: Füze anlaşmasından çekiliyoruz! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Emekli öğretmen 21 Ekim 2018 01:07 Biz zaten savaş günleri yaşıyoruz!............. Dış borcun 220 milyar doları bulması, cari açığın 50 milyar doları aşması yetti!..........Ölüyoruz açız aç ....

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro