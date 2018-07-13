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Trudeau'nun şakası tepki çekti!

Trudeau'nun şakası tepki çekti!

KANADA Başkanı Trudeau'nun, Belçika Başkanı Charles Michel'in elini görmezden gelip eşine sarılma şakası tartışmalara neden oldu. Muhalefet şaka için ''saygısızca'' açıklamasını yaptı.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 14:37 - Güncelleme: 13-07-2018 14:38

RUPTLY ajansının yayınladığı videoda, Trudeau’nun, Brüksel’deki NATO üyesi ülkelerin akşam yemeği daveti sırasında, Belçika Başkanı Charles Michel’in elini ‘görmezden gelerek’ başkanın eşine sarılıp öptüğü görülüyor. Trudeau’nun, Kanada’da gündeme oturan şakası, Belçika Başbakanı ve eşi tarafından ‘sempatik’ karşılanırken, Kanada muhalefeti, olayı ‘Belçika Başbakanı’na saygısızlık yapıldı’ şeklinde yorumladı.

ŞAKALARDAN BIKTIK
Bazı Twitter kullanıcıları ise bu hareketi yersiz bularak, “Ev sahibi ülkenin (Belçika) liderine böyle saygısızca davranmak çok kaba. Bu belki bir şaka ama biz şakalardan bıktık” ifadesiyle rahatsızlıklarını dile getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ali 13 Temmuz 2018 14:43 sıkarımmm affetmem...bizim için katliam sebebi.

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