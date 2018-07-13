Trudeau'nun şakası tepki çekti!

RUPTLY ajansının yayınladığı videoda, Trudeau’nun, Brüksel’deki NATO üyesi ülkelerin akşam yemeği daveti sırasında, Belçika Başkanı Charles Michel’in elini ‘görmezden gelerek’ başkanın eşine sarılıp öptüğü görülüyor. Trudeau’nun, Kanada’da gündeme oturan şakası, Belçika Başbakanı ve eşi tarafından ‘sempatik’ karşılanırken, Kanada muhalefeti, olayı ‘Belçika Başbakanı’na saygısızlık yapıldı’ şeklinde yorumladı.

ŞAKALARDAN BIKTIK

Bazı Twitter kullanıcıları ise bu hareketi yersiz bularak, “Ev sahibi ülkenin (Belçika) liderine böyle saygısızca davranmak çok kaba. Bu belki bir şaka ama biz şakalardan bıktık” ifadesiyle rahatsızlıklarını dile getirdi.