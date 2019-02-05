TRT'nin yüksek bütçeli yeni dizisinde flaş ayrılık! Daha başlamadan çekip gitti

Ekrana gelmek için gün sayan TRT 1!in yeni dizisi Tek Yürek'te flaş bir ayrılık yaşandı. Dizinin yönetmen koltuğunda oturan isim projeden ayrıldı. Dizinin çekimleri kısa bir süre durdu.

TRT'nin yüksek bütçeli yeni dizisinde flaş ayrılık! Daha başlamadan çekip gitti

Son günlerde ard arda dizi atağı yapan TRT 1 son bombasını patlattı. Gençlik dizisi olan ve daha aylar önce ses getiren Tek Yürek dizisi yayın için gün sayarken flaş bir ayrılık yaşandı. Dizinin yönetme koltuğunda oturan isim Mehmet Ada Öztekin projeden apar topar ayrıldı.

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TRT'nin yüksek bütçeli yeni dizisinde flaş ayrılık! Daha başlamadan çekip gitti

TRT1’in Degas Film imzalı iddialı dizisi ‘Tek Yürek’, ilk bölümüyle perşembe akşamı seyirciyle buluşacak. Gerçek bir başarı öyküsünü ekrana taşıyacak olan dizide ailesi ile birlikte yeni bir başlangıca hazırlanan buz hokeyi koçu Halit’in (Tayanç Ayaydın) mahallenin gençlerinden kurduğu takımla yaşadığı maceralar anlatılacak.

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TRT'nin yüksek bütçeli yeni dizisinde flaş ayrılık! Daha başlamadan çekip gitti

OYUNCULAR KİM: Meriç Demiray, Banu Tezcan ve Elif Asılkefeli’nin yazdığı dizide başlıca rolleri Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Eslem Akar, Anıl Tetik, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat ve Kaan Altay Köprülü paylaşıyor.

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TRT'nin yüksek bütçeli yeni dizisinde flaş ayrılık! Daha başlamadan çekip gitti

Şu günlerde üçüncü bölümü çekilen dizide son olarak flaş bir ayrılık yaşandığı ortaya çıktı. ‘Tek Yürek’in yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in ekipten ayrıldığı öğrenildi.

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