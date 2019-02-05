TRT'nin yeni dizisinde flaş ayrılık! Daha başlamadan çekip gitti

Son günlerde ard arda dizi atağı yapan TRT 1 son bombasını patlattı. Gençlik dizisi olan ve daha aylar önce ses getiren Tek Yürek dizisi yayın için gün sayarken flaş bir ayrılık yaşandı. Dizinin yönetme koltuğunda oturan isim Mehmet Ada Öztekin projeden apar topar ayrıldı.
TRT1’in Degas Film imzalı iddialı dizisi ‘Tek Yürek’, ilk bölümüyle perşembe akşamı seyirciyle buluşacak. Gerçek bir başarı öyküsünü ekrana taşıyacak olan dizide ailesi ile birlikte yeni bir başlangıca hazırlanan buz hokeyi koçu Halit’in (Tayanç Ayaydın) mahallenin gençlerinden kurduğu takımla yaşadığı maceralar anlatılacak.
Şu günlerde üçüncü bölümü çekilen dizide son olarak flaş bir ayrılık yaşandığı ortaya çıktı. ‘Tek Yürek’in yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in ekipten ayrıldığı öğrenildi.
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