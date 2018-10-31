TRT'nin yeni dizisi Tozkoparan'dan ilk tanıtım

TRT 1, hafta sonu gündüz kuşağında yayınlayacağı yepyeni bir dizinin hazırlıklarına başladı. Burak Kut, Burcu Altın, Özgür Ege Nalcı gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olacak.

Yapımcılığını Veya i.m.p. yapımın, yönetmenliğini Şevki Es’in üstlendiği Tozkoparan adlı dizide çocukların çok seveceği ve örnek alacağı bir kahraman ortaya çıkacak. Tozkoparan, gelişim çağındaki çocukların ve gençlerin, ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

KÜÇÜK METE'NİN HASTALIKTAN KAHRAMANLIĞA UZANAN HİKAYESİ: Minik yıldız Özgür Ege Nalcı’nın hayat vereceği Mete karakterinin hastalığı ile mücadele etmek için ailesiyle birlikte İstanbul’dan küçük bir kasabaya yerleşmesiyle başlayan hikâyede, Mete’nin yolu okçuluk sporuyla kesişecek ve ardı arkası kesilmeyen maceralar izleyici ile buluşacak.

ÇOCUK OYUNCULARA ÜNLÜ OYUNCULAR DA EŞLİK EDİYOR: Yunus Emre dizisinde Yunus Emre karakteri ile gündeme gelen Yusuf Gökhan Atalay; projede eski bir kemankeşi canlandırıyor. Mete’nin annesini ekranların sevilen yüzü Burcu Altın, okul müdürü olan babasını ise ünlü yıldız Burak Kut oynuyor.

'TOZKOPARAN İSKENDER': 916 yılında gelmiş geçmiş en uzun menzilli oku atarak Osmanlı kayıtlarına giren ve bu güne kadar rekoru kırılamayan kemankeş Tozkoparan İskender de bu projenin sürprizleri arasında yer alıyor.

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır. Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.