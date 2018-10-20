TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisine damga vuran salavat hikayesi

TRT 1'de cuma akşamları ekrana gelen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in son yayınlanan 57. bölümüne 'Salavat' sahnesi damga vurdu. İflas eden bir tüccarın sultanın huzuruna çıkarak anlattığı hikaye izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

"HAMİDİMİZ'E SÖYLEYİN...": Tüccar, Peygamber Efendimizi (S.A.V.) rüyasında gördüğünü söyledi ve Padişahtan başka kimsenin bilemeyeceği bir detaya yer verdi. Tüccar şöyle konuştu:

“Dün gece rüyamda Peygamber Efendimizi (S.A.V.) gördüm efendim. Bana dedi ki, Hamidimiz (Abdülhamit) her gece getirdiği salat selam ve zikri, dün gece getirmeyi unuttu, git ihtiyacın olanı ondan iste…”

Bu sözleri ile gözyaşlarına boğulan Sultan Abdülhamid, tüccara 'Hamidimiz' kelimesini bir kaç kez tekrarlattıktan sonra keseler dolusu para verdi. Paşanın, "Hünkarım neredeyse üzerinizde ne varsa alacaktı." sözleri karşısında Sultan Abdülhamid şöyle yanıt verdi;