TRT'nin en çok izlenen dizisinde flaş ayrılık! Resmen duyurdu

Yeni sezona bomba gibi giren TRT üst üste yeni dizileri yayına sokmaya devam ediyor. TRT'nin en çok izlenen dizilerinden biri de Elimi Bırakma oldu. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncularında yer aldığı dizi ilgiyle takip ediliyor.
EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA: Üs Yapım’ın TRT 1 için çektiği ‘Elimi Bırakma’ dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Alp Navruz ve Alina Boz’u buluşturan dizi geçen yazdan beri ekranın en çok izlenen projelerinin başında geliyor.
TRT AYRILIĞI DUYURDU: Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ekibinde bir değişiklik yaşandı. ‘Elimi Bırakma’ dizisinin usta yönetmeni Sadullah Celen ekibe veda etti. Bugüne kadar birçok ses getiren projede görev yapan Celen’in yerine Adnan Güler dizinin yönetmen koltuğuna oturdu.
PEKİ DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU: Şirket hisselerini alan kişinin Sumru olduğunun ortaya çıkması büyük şok etkisi yaratmıştI ve onu tanıyanlar arasında en çok konuşulan konu, Sumru’nun bu parayı nereden bulduğu olmuştu.
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