TRT'nin en çok izlenen dizisinde flaş ayrılık! Resmen duyurdu

Son dönemlerde dizi atağı yapan TRT 1'in en iddialı ve en çok izlenen yapımlarından biri olan Elimi Bırakma'da flaş bir ayrılık yaşandı. İlk bölümden beri dizinin yönetmen koltuğuna oturan Sadullah Celen diziye veda etti.

Yeni sezona bomba gibi giren TRT üst üste yeni dizileri yayına sokmaya devam ediyor. TRT'nin en çok izlenen dizilerinden biri de Elimi Bırakma oldu. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncularında yer aldığı dizi ilgiyle takip ediliyor. Twitter

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EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA: Üs Yapım’ın TRT 1 için çektiği ‘Elimi Bırakma’ dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Alp Navruz ve Alina Boz’u buluşturan dizi geçen yazdan beri ekranın en çok izlenen projelerinin başında geliyor. Twitter

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TRT AYRILIĞI DUYURDU: Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ekibinde bir değişiklik yaşandı. ‘Elimi Bırakma’ dizisinin usta yönetmeni Sadullah Celen ekibe veda etti. Bugüne kadar birçok ses getiren projede görev yapan Celen’in yerine Adnan Güler dizinin yönetmen koltuğuna oturdu. Twitter

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