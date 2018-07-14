TRT'de Fethullah Gülen skandalı! Ben buradayım mesajı mı?

TRT Diyanet kanalının 22 Haziran'daki yayınında saat 23:15'te ekranlara gelen görüntüde Tasavvuf Musikisi programında "Bulanlar hakkı buldu" isimli şarkı çalındı. Ekran altındaki yazıda güftenin Gülen'e ait olduğu da ayrıca vurgulandı.

DARBE GİRİŞİMİNİN YILDÖNÜMÜ ÖNCESİNDE' : RTÜK üyesi İlhan Taşcı konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

''TRT Diyanet, yurttaşların parası ile finanse edilip TRT ile sözleşme yaparak yayın yapan bir televizyon kurumu. Amacı da halkı dini konularda bilgilendirmek. Söz konusu 22 Haziran tarihli kayda baktığımızda ise tablo oldukça vahim. Görünün o ki FETÖ Pensilvanya’da firarda, güftesi Diyanet’in kanalında. FETÖ ile mücadele edildiği söylenirken, neredeyse her gün operasyon düzenlenirken, nasıl oluyor da TRT Diyanet kanalında Fethullah Gülen’in güftesi yayınlanabiliyor. Hem de darbe girişiminin seneyi devriyesinde. Kimden güç alıp bu yayına cesaret ediyorlar?”

'BEN BURADAYIM MESAJI MI?' : ''Anlaşılan o ki kripto FETÖ’cüler işbaşında. Devletin kanalında FETÖ’nün bir numarası güftesiyle resmen 'ben buradayım mesajı' veriyor. Eğer terörle mücadale ise FETÖ’nin bir numarasının güftesini yayınlayanlar hakkında derhal işlem yapılmalıdır.''

'MÜCADELEDE SORUN VAR': ''Darbe girişiminin yankıları ve tartışmaları hala sürerken örgütün bir numarası devletin kanalında boy gösterebiliyorsa bu mücadelede en hafif deyimiyle bir eksiklik var.”

  • Medya 14 Temmuz 2018 15:51
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  • coco 14 Temmuz 2018 16:37 Bi kere orada Fethullah yazmıyor ''Fetullah'' yazıyor.Soy adı da benzerik..o başkası yani.Şekspir değil şeh pir gibi düşün...

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