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TRT1 yayın akışı 17 Ekim program listesi (Diriliş bugün var mı)

TRT1 yayın akışı 17 Ekim program listesi (Diriliş bugün var mı)

Diriliş Ertuğrul bugün var mı diye merak edenler TRT 1 17 Ekim yayın akışını araştırıyor. 5. sezonu dört gözle beklenen Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Bu akşam saat 20.00'de ise Diriliş Ertuğrul'un eski bölümlerinden bir kolaj yayına verilecek.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 15:10 - Güncelleme: 17-10-2018 15:00

TRT 1 yayın akışı bugün en çok arananların arasında. Diriliş Ertuğrul bu akşam 5. yeni sezonu yayınlanacak mı işte cevabı... Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı sevilen dizinin 122. bölümünde yaşanacakları ekrana taşıyacak. Her çarşamba takipçilerinin karşısında olan dizi bu hafta kolaj bölümü ile ekrana gelecek. 

TRT1 YAYIN AKIŞI 17 EKİM

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Hangimiz Sevmedik
08:35 1'de Bugün
08:45 Böyle Bitmesin
11:00 Misafirim Var
12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir
14:45 1'de Bugün
14:55 Leyla ile Mecnun
16:45 Kalk Gidelim
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Diriliş "Ertuğrul"
22:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:00 Ege'nin Hamsisi
02:55 Misafirim Var
04:10 Kalk Gidelim

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR :Diriliş dizinin 17 Ekim’de yayın akışında yer almasına rağmen yeni bölüm tanıtımının yayınlanmaması nedeniyle kolaj bölümü ile ekranda olması bekleniyor. Öte yandan 5. sezonun en erken 24 Ekim’de ekrana gelmesi bekleniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONDA KADROYA KİMLER KATILDI: Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncuların katıldığı öğrenilen Diriliş Ertuğrul'da, dizinin başlamasına günler kala yeni oyuncu detayları gelmeye devam ediyor. Hande Soral'ın Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı kadın olarak dahil olduğu diziye, daha önce Dağ filmi ve BÖRÜ dizisinde rol alan Armağan Oğuz ise Ataç karakteriyle katıldı.

Diziye dahil olduğu ortaya çıkan isimler arasında, Umur Bey karakteri ile Ünal Silver, Evdokya karakteri ile Kimya Gökçe Aytaç yer alıyor. Son gelen bilgiler arasında ise diziye katılan üç yeni oyuncunun Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Fazilet Hanım ve Kızları dizisinden hatırlanan Eser Karabil; Cesur Yürek ve Poyraz Karayel dizilerinde rol alan Enis Yıldız ve geçtiğimiz sezon Mehmetçik Kutulamare'de oynayan İlker Aksum olduğu öğrenildi.

 

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