TRT World 15 Temmuz kitabını 5 dilde yayınladı

15 Temmuz darbe girişiminin iç ve dış dinamiklerini ele alan "History and Memory: TRT World in the Face of July 15 Coup" adlı kitap, 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünde Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça'da yayınlandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, TRT World bünyesinde faaliyetlerini sürdüren araştırma merkezi TRT World Research Centre'nin geçen yıl hazırladığı ve editörlüğünü ünlü tarihçi Halil Berktay'ın yaptığı kitap, 2 bölümden oluşuyor.

"History: What Actually Happened" adlı ilk bölümde darbe girişiminin öncesi, 15 Temmuz gecesi yaşananlar, darbe girişimindeki kilit figürler ile darbeyi önlemeye öncülük eden aktörlerin üzerinde durulurken; FETÖ'nün yıllar içinde devlet için stratejik olan makamlara nasıl gizlice sızdığı ve Fetullah Gülen'in darbeyi ne şekilde yönettiği ele alınıyor.

"Memory: July 15 from the Eyes of TRT World Employee" adlı ikinci bölümde ise 15 Temmuz gecesi ve ertesi sabah, TRT World çalışanlarının hem tanık hem de hedef olarak bizzat yaşadıkları anlatılıyor.

TRT World Araştırma Merkezi imzası taşıyan ve başarısız darbe girişimi üzerine detaylı bir fotoğraf çalışması sunan kitap, 15 Temmuz'u tüm dünyaya anlatan İngilizce hazırlanmış en kapsamlı kitap olma özelliği taşıyor.

TRT World Araştırma Merkezi, 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünde kitabı daha fazla okuyucu için erişilebilir kılmak adına Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça versiyonlarını web sitesinde yayınladı.