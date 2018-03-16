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TRT Radyo Kurdi'den Afrin halkına çağrı!

TRT Radyo Kurdi'den Afrin halkına çağrı!

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlerden arındırılmasına yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken TRT Radyo Kurdi, Afrin halkına yönelik yaptığı yayınlarla bölgede bulunanlara kardeşlik mesajı veriyor.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 17:55 - Güncelleme: 16-03-2018 18:24

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlerden arındırılmasına yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken TRT Radyo Kurdi de Afrin'de bulunan ve dış dünyayla iletişimi sınırlı olan sivillerin operasyona yönelik süreçten sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesine destek sağlıyor. 

TRT Radyo Kurdi'de 5 Mart'ta başlayan 'Afrin'in Sesi' isimli program üzerinden Afrin halkına sesleniliyor. Yapılan anonslarda kardeşlik vurgusu yapılırken bölge halkının emperyalist güçlerin taşeronu terör örgütlerine inanmaması ve Türkiye'nin adaletine güvenmesi gerektiği belirtiliyor.

Afrin'e yönelik yayınlarda, sivil halkın terör örgütleri tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığına dair sık sık bilgilendirmeler yapılırken terör örgütü YPG/PKK'nın emperyalist güçlerin bölgede taşeronluğunu üstlendiği detaylı bir şekilde işleniyor.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı Arapça ve Kürtçe anonslarla ilerleyen yayınlar haftanın her günü 13.30-15.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca saat 20.00'de de tekrar yayınları yapılıyor. Yayınlarda bölge halkıyla canlı telefon bağlantıları yapılırken şarkı istekleri de mesaj yoluyla alınıyor. 

Radyo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yapılan yayınlara gerek siviller gerekse Özgür Suriye Ordusu yetkililerinden olumlu geri dönüşler alınıyor. Bölge halkının TRT Radyo Kurdi yayınlarını dikkatle takip ettiği kaydediliyor.

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