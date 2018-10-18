TRT moderatörü Fuat Kozluklu canlı yayında aldığı haberle yıkıldı!

Ara Güler 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. TRT Haber moderatörü Fuat Kozluklu arkadaşı Ara Güler’in ölüm haberini yayındayken aldı. Ekranda beliren son dakikasına bakan Uğur'un boğazı düğümlendi ve cümle kurmkata zorlandı. Program konuğu Doç.Dr Ali Faik Demir’e yönelerek “Ölmüş...” demekle yetinene usta gazeteci Fuat Kozluklu sözlerini, “İnanmıyorum...Bu haberi vermek istemezdim” ifadeleriyle sürdürdü.

Ara Güler’in geçmişine dair bilgileri izleyicilerle paylaşan Kozluklu’nun hüznü ara ara sesine de yansıdı, ekrana bakmakta zorlandı.

Fuat Kozluklu 16 Ağustos’ta 90’ncı yaş gününe basan Ara Güler’e 13 Ağustos’ta sürpriz yapmıştı. Tarihçi İlber Ortaylı, gazeteci Ercan Aslan, Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, foto muhabiri Fatih Aslan ve Fuat Kozluklu, Ara Güler ile bir araya gelmişti.