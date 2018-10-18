TRT koordinatörü Fuat Kozluklu canlı yayında yıkıldı! Gözyaşlarına boğan haber

Fuat Kozluklu 16 Ağustos’ta 90’ncı yaş gününe basan Ara Güler’e 13 Ağustos’ta sürpriz yapmıştı. Tarihçi İlber Ortaylı, gazeteci Ercan Aslan, Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, foto muhabiri Fatih Aslan ve Fuat Kozluklu, Ara Güler ile bir araya gelmişti.

İşte usta gazetecinin canlı yayında ölüm haberini aldığı o anlar...

