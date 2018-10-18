TRT koordinatörü Fuat Kozluklu canlı yayında yıkıldı! Gözyaşlarına boğan haber

TRT Haber Koordinatörü Fuat Kozluklu, arkadaşı ve ustası fotoğrafçı Ara Güler'in ölüm haberini alınca canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

TRT koordinatörü Fuat Kozluklu canlı yayında yıkıldı! Gözyaşlarına boğan haber

Usta Fotoğrafçı Ara Güler'in ölüm haberini alan TRT Haber moderatörü Fuat Kozluklu canlı yayında yıkıldı. Ekrandaki son dakika haberini gören Kozluklu'nun boğazı düğümlendi ve ilk cümleyi kurmakta zorlandı.


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TRT koordinatörü Fuat Kozluklu canlı yayında yıkıldı! Gözyaşlarına boğan haber

Fuat Kozluklu daha sonra konuğu Doç.Dr Ali Faik Demir’e dönerek “Ölmüş...” dedi. Usta gazeteci sözlerini, “İnanmıyorum...Bu haberi vermek istemezdim” ifadeleriyle sürdürdü. Ara Güler’in geçmişine dair bilgileri izleyicilerle paylaşan Kozluklu’nun hüznü ara ara sesine de yansıdı, ekrana bakmakta zorlandı.

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TRT koordinatörü Fuat Kozluklu canlı yayında yıkıldı! Gözyaşlarına boğan haber

Fuat Kozluklu 16 Ağustos’ta 90’ncı yaş gününe basan Ara Güler’e 13 Ağustos’ta sürpriz yapmıştı. Tarihçi İlber Ortaylı, gazeteci Ercan Aslan, Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, foto muhabiri Fatih Aslan ve Fuat Kozluklu, Ara Güler ile bir araya gelmişti.
İşte usta gazetecinin canlı yayında ölüm haberini aldığı o anlar...

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TRT koordinatörü Fuat Kozluklu canlı yayında yıkıldı! Gözyaşlarına boğan haber


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