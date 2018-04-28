TRT ile yollarını ayıran ünlü sunucunun yeni kanalı belli oldu!

Gazeteciliğe Fatih Altaylı ile Kanal D'de yayınlanan Teke Tek programında muhabir olarak başlayan Hülya Hökenek, TRT'den önce Kanal 7 ve Kanaltürk televizyonlarında çalışmıştı.

Ünlü sunucu haberi Twitter'daki hesabından, "Yaklaşık 7 yıldır TRT Haber de sürdürdüğüm haber spikerliği ve programcılığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım. TRT kurumunda çalıştığım süre boyunca benden desteğini esirgemeyen arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. 7 Mayıs’tan itibaren Habertürk ekranında birlikte olacağız" sözleriyle duyurdu.