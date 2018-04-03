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TRT eski yöneticisi Ahmet Böken için karar çıktı

TRT eski yöneticisi Ahmet Böken için karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken'in yargılandığı davada karar açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 12:14 - Güncelleme: 03-04-2018 12:14

TRT'nin eski yöneticilerinden Ahmet Böken FETÖ'den yargılandığı davada terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Böken, avukatı ve yakınları katıldı. Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaasını aynen tekrarladığını ifade etti.

Daha sonra mütalaaya karşı savunması sorulan Böken, suçlamaları kabul etmediğini, kendisinin sadece gazetecilik yaptığını savundu. İddia edildiği gibi örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Böken, "Kakao Talk" isimli programı kullandığını ancak örgütsel amaç için kullanmadığını iddia etti. Böken, "Ülkeye hizmet etmekten başka bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Böken'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı ve TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü yapan Böken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa yapan savcı, sanığa 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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