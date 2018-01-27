TRT ekranlarına damga vuran olay! Kemancısına aşkını ilan etti

'Gece Uyku Tutmazsa' adını verdiği single'ını bir süre önce müzikseverlerin beğenisine sunan Aydilge, TRT Müzik'te yayınlanan 'Düetler' programına konuk oldu.

NİŞANLISINI YANINA DAVET ETT

'Düetler' programında Deniz Tuzcuoğlu ile birlikte yaptığı düetlerle izleyicilere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sunan Aydilge, programın ortalarına doğru orkestrasında yer alan nişanlısı Utku Barış Andaç'ı da yanına davet etti.

"KALBİMİ ÇALAN PRENS"

Nişanlısından övgü dolu sözlerle bahseden şarkıcı, yeni parçasını nişanlısının gözlerinin içine bakarak söyledi. Şarkı sonunda "Gece Uyku Tutmazsa'nın sözü ve müziği bana ait ama kime yazdığımda sanırım yeterince belli olmuştur. O sadece orkestramda keman çalan bir müzisyen değil, aynı zamanda kalbimi de çalan bir prens" dedi.

NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Aydilge, izleyicilere takdim ettiği nişanlısı ile bu yaz dünya evine gireceklerini, dolayısıyla albüm heyecanın dışında birde düğün telaşı içinde olduklarını söyledi.