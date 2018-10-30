TRT dizisinden sonra Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi bakın ne olacak

BÖLÜM BAŞINA DUDAK UÇUKLATAN PARA : Engin Altan Düzyatan Diriliş'te bölüm başına da 250 bin lira alıyor. Yani her hafta aldığı rakam çeyrek milyon. Ayda kazandığı rakam ise 1 milyon lirayı buluyor. Engin Altan Düzyatan'ın bu kazancına reklamlardan aldığı para da dahil değil.