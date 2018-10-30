TRT dizisinden sonra Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi bakın ne olacak

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, ekranlara yeni bir yarışma programı ile dönecek. Düzyatan'ın sunacağı yarışma programı ise tarih temalı bir ilgi yarışması olacak. Yarışmacılar 15 adet dört seçenekli soruyu cevaplamak için yarışacak. 15 soruyu doğru yanıtlamayı başaran yarışmacı büyük ödüle kavuşacak.
Engin Altan Düzyatan Diriliş dizisinden hatırı sayılır bir kazanç elde etmişti. Diriliş dizisi için 4 yıllık anlaşma yapan Engin Altan Düzyatan’a imza parası (bonservis de diyebiliriz) bile 4 milyon TL ödendi.
BÖLÜM BAŞINA DUDAK UÇUKLATAN PARA : Engin Altan Düzyatan Diriliş'te bölüm başına da 250 bin lira alıyor. Yani her hafta aldığı rakam çeyrek milyon. Ayda kazandığı rakam ise 1 milyon lirayı buluyor. Engin Altan Düzyatan'ın bu kazancına reklamlardan aldığı para da dahil değil.
Diriliş dizisinin bu sezon final yapmasıyla birlikte Engin Altan Düzyatan'ın yerine Burak Özçivit'in Diriliş Osman Gazi dizisi başlayacak. Ünlü oyuncunun yapım şirketi ile hatırı sayılır bir meblaya el sıkışıtğı söyleniyor. Net rakam henüz açıklanmış değil ancak kulislerde dudak uçuklatan rakamlar konuşuluyor.
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