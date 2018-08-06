TRT Çocuk eşeğe tecavüz görüntüsü gerçek mi? İşte asıl video

TRT Çocuk'un sevilen yapımlarından olan "Maysa ve Bulut" adlı çizgi filmde eşeğe tecavüz edildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine kanaldan açıklama geldi. TRT yönetimi iddialar için akıl dışı bir iftira nitelemesinde bulundu.

Söz konusu sahne TRT Çocuk kanalında yayınlanan Maysa Ve Bulut isimli çizgi filmde yer alıyor. Dizinin bir sahnesinde eşeğini ahıra götürmeye çalışan kişinin şalvarı rüzgarla oynaşınca ortaya çıkan görüntü sansasyona kapı araladı. Sahneyi izleyenler 'eşeğe tecavüz ediyor' deyip sosyal medyada paylaşımlarda bulununca ortalık birbirine girdi. Dizinin yapımcısı orjinal sahneyi paylaşarak 'tecavüz' iddiasının bir iftira olduğunu duyurdu. İşte TRT Çocuk'taki o eşekli sahne:

TRT Çocuk'tan açıklama geldi : Dizideki sahnenin orjinal görüntüsünü yayınlayan TRT Çocuk yönetimi 'eşeğe tecavüz' iddiasına sert tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

-TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır.

TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır. Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır.

Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir. Kendi sapık yaklaşımlarını; TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı ”Maysal ve Bulut" çizgi filmini de alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz. TRT Çocuk kanalına bu türden iftiralarla dil uzatmaya tevessül edenleri milletimiz huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrarlamak istiyoruz. Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."