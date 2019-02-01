TRT belgesel çekerken buldu tarihi keşif

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TRT işbirliği ile gerçekleştirilen Mavi Tutku belgesel çalışmasında Şile-Ağva açıklarında batan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman denizaltısı U23 bulundu. Denizaltının tarihçesi filmlere konu olacak türden.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TRT işbirliği ile gerçekleştirilen Mavi Tutku belgesel çalışmasında Şile-Ağva açıklarında batan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman denizaltısı U23 bulundu. TRT Haber'in sualtı belgesel programı Mavi Tutku ve Deniz araştırmacısı Selçuk Kolay'ın yaptığı araştırmalar sonucunda denizaltının bulunduğu düşünülen alanda yapılan çalışmalar, tarihin karanlık bir sayfasını daha aydınlatmış oldu. Twitter

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U23 denizaltı batık keşfini 1 yıl önce donanmaya katılan TCG AKIN gemisi yaptı. Gelişmiş sualtı arama cihazlarına sahip olan gemide, 1.000 metre derinliğe kadar görev yapabilen ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı cihazı bulunuyor. Twitter

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TCG AKIN gemisi Komutanı Deniz Yarbay Cenk İlgün, derinlerde kaybolan bir tarihin tanığı U23'ün keşfini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirterek, "TCG AKIN komutanlığı mavi vatanda daima Türk milletinin hizmetindedir." dedi. Twitter

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