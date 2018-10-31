TRT 1'in sürpriz dizisi Tozkoparan geliyor oyuncuları bomba

TRT 1, Özgür Ege Nalcı, Burak Kut ve Burcu Altın gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Tozkopan' adlı dizisinin hazırlıklarına başladı. Tozkoparan aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olacak.

TRT 1, hafta sonu gündüz kuşağında yayınlayacağı yepyeni bir dizinin hazırlıklarına başladı. Burak Kut, Burcu Altın ve Özgür Ege Nalcı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Tozkoparan dizisi, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olacak. Twitter

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Yapımcılığını Veya i.m.p. yapımın, yönetmenliğini Şevki Es’in üstlendiği Tozkoparan adlı dizide çocukların çok seveceği ve örnek alacağı bir kahraman ortaya çıkacak. Tozkoparan, gelişim çağındaki çocukların ve gençlerin, ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Twitter

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KÜÇÜK METE'NİN HASTALIKTAN KAHRAMANLIĞA UZANAN HİKAYESİ: Minik yıldız Özgür Ege Nalcı’nın hayat vereceği Mete karakterinin hastalığı ile mücadele etmek için ailesiyle birlikte İstanbul’dan küçük bir kasabaya yerleşmesiyle başlayan hikâyede, Mete’nin yolu okçuluk sporuyla kesişecek ve ardı arkası kesilmeyen maceralar izleyici ile buluşacak.

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