TRT 1'in sürpriz dizisi Tozkoparan geliyor oyuncuları bomba

TRT 1, hafta sonu gündüz kuşağında yayınlayacağı yepyeni bir dizinin hazırlıklarına başladı. Burak Kut, Burcu Altın ve Özgür Ege Nalcı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Tozkoparan dizisi, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olacak.
Yapımcılığını Veya i.m.p. yapımın, yönetmenliğini Şevki Es’in üstlendiği Tozkoparan adlı dizide çocukların çok seveceği ve örnek alacağı bir kahraman ortaya çıkacak. Tozkoparan, gelişim çağındaki çocukların ve gençlerin, ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.
KÜÇÜK METE'NİN HASTALIKTAN KAHRAMANLIĞA UZANAN HİKAYESİ: Minik yıldız Özgür Ege Nalcı’nın hayat vereceği Mete karakterinin hastalığı ile mücadele etmek için ailesiyle birlikte İstanbul’dan küçük bir kasabaya yerleşmesiyle başlayan hikâyede, Mete’nin yolu okçuluk sporuyla kesişecek ve ardı arkası kesilmeyen maceralar izleyici ile buluşacak.
ÇOCUK OYUNCULARA ÜNLÜ OYUNCULAR DA EŞLİK EDİYOR: Yunus Emre dizisinde Yunus Emre karakteri ile gündeme gelen Yusuf Gökhan Atalay; projede eski bir kemankeşi canlandırıyor. Mete’nin annesini ekranların sevilen yüzü Burcu Altın, okul müdürü olan babasını ise ünlü yıldız Burak Kut oynuyor.
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