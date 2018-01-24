TRT 1'in en merak edilen doktoru kimdir bu Halit Yerebakan?

TRT 1'de hafta içi her gün Doktor Geldi programını sunan Halit Yerebakan merak ediliyor. Hem eğlenceli halleriyle hem de bilgisiyle dikkatleri üzerine çeken kalp cerrahı uzmanı Halit Yerebakan'ın özel hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki kimdir bu Halit Yerebakan aslen nereli kaç yaşında? Halit Yerebakan'ın eşi ve Mehmet Öz ile olan ilişkisi ne? Gelin hep birlikte Halit Yerebakan'a bakalım.