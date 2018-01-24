TRT 1'in en merak edilen doktoru kimdir bu Halit Yerebakan?

TRT 1'de hafta içi her gün Doktor Geldi programını sunan Halit Yerebakan merak ediliyor. Hem eğlenceli halleriyle hem de bilgisiyle dikkatleri üzerine çeken kalp cerrahı uzmanı Halit Yerebakan'ın özel hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki kimdir bu Halit Yerebakan aslen nereli kaç yaşında? Halit Yerebakan'ın eşi ve Mehmet Öz ile olan ilişkisi ne? Gelin hep birlikte Halit Yerebakan'a bakalım.
Halit Yerebakan, 08.08.1982 tarihinde istabul’da doğdu. Erenköy İlkokulu’nda 3 yıl eğitim aldıktan sonra New York’ta Manlius Eagle Hill ilk ve orta okulunu tamamladı. Lise tahsilini İstanbul’da Kasımoğlu kolejinde tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Bilim Üniveritesi Tıp fakültesinde eğitime başlayıp başarı bursu ile 2006 yılında tıp eğitimini tamamladı.
MEHMET ÖZ İLE ÇALIŞTI Erzincan’da zorunlu hizmete atandığı mezuniyet döneminde tıpta uzmanlık imtihanını kazanarak Yeditepe Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi anabilim dalında ihtisas eğitimine başladı.Prof.Dr. Mehmet Öz’ün yanına araştırma asistanı olarak kabul edilmiş ve 3 ay süre ile Prof.Dr. Mehmet Öz’ün yanında çalıştı.
2004 yılında Avrupa’da önemli bir minimal invaziv kalp cerrahisi kliniği olan OLV Ziekenhuis Aalst, Belgium’da stajyer aktif cerrah olarak 3 ay süre ile görev yapan Dr.Halit Yerebakan, devam eden yıllarda Dubai Wellcare Hospital, Frankfurt Goethe Üniversitesi gibi merkezlerde gözlemci olarak bulundu.
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