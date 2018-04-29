TRT 1'den büyük veda bu sezon sonunda final kapıda

TRT 1, dizilerine en çok dahip çıkan kanal. Zira dizilerinin uzun ömürlü olduğu, reytingleri yüzünden harcamadığını biliyoruz. Fakat TRT 1, bu sezon sonunda bir dizi için final kararını çoktan almış olabilir.

BU SEZON SONUNDA BİTMESİ MUHTEMEL; Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul'un hem hikaye hem de tarih gereği bu sezonunda bitmesi bekleniyor.