TRT 1'den büyük veda bu sezon sonunda final kapıda

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi dizileri ekranında barındıran TRT 1'in bu sezon sonunda bir dizine final yaptırması bekleniyor. Peki TRT 1'in final yapacak dizisi hangisi?

TRT 1'den büyük veda bu sezon sonunda final kapıda

TRT 1, dizilerine en çok dahip çıkan kanal. Zira dizilerinin uzun ömürlü olduğu, reytingleri yüzünden harcamadığını biliyoruz. Fakat TRT 1, bu sezon sonunda bir dizi için final kararını çoktan almış olabilir.

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TRT 1'den büyük veda bu sezon sonunda final kapıda

BU SEZON SONUNDA BİTMESİ MUHTEMEL; Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul'un hem hikaye hem de tarih gereği bu sezonunda bitmesi bekleniyor.

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TRT 1'den büyük veda bu sezon sonunda final kapıda

Bİ GARİP MUALLAK; Mehmetçik Kut'ül Amare'nin ise ilk bölümlerde reytingleri gayet iyiydi. Ancak ne olduysa olsu Mehmetçik Kut'ül Amare geriledi. İlk başladığında 6 bölüm olarak tasarlanan dizi, uzatılmıştı. Bu sezon sonunda bitme ihtimali olan diziler arasında.

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TRT 1'den büyük veda bu sezon sonunda final kapıda

ASLAN AİLEM BİTECEK Mİ; aslında pazar akşamlarının sessiz sedasız ilerleyen dizilerinden biri Aslan Ailem. Aslan Ailem dizisini izleyen kitleye yakın zamanda kötü haber gelebilir.

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