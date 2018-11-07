TRT 1 Diriliş Ertuğrul İl Bilge Hatun kimdir? Ertuğrul Bey ile evleniyor mu?

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon bölümüne Hande Soral, Zeydan Hatun karakteriyle dahil oluyor. Peki tarihte Zeydan Hatun kimdir? Ertuğrul Gazi'nin ikinci eşi mi? İşte o detaylar...
Büyük bir heyecanla beklenen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü bu hafta Çarşamba günü ekranlarda yayınlanacak. Yeni sezonun ilk bölümünde diziye Hande Soral'da dahil oluyor. Soral, Zeydan Hatun karakterini canlandıracak. Diriliş'in yeni bölümünde Zeydan Hatun, Ertuğrul Gazi'nin ikinci kez neden evlenmediğini soruyor.
Öte yandan Hayme Ana, Halime Sultan'ın ölümünden sonra evlenmeyi düşünmediği oğlu Ertuğral'a ikinci kez evlenmesi gerektiğini söylüyor. Yeni bölümdeki bu detay Ertuğrul Gazi'nin Zeydan Hatun ile evlenip evlenmeyeceğini merak ettirdi. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Zeydan'ın Halime Hatun'un vefatından sonra Ertuğrul Bey'in ikinci eşi olacağını işaret ediyor fakat tarihe bakıldığında Ertuğrul'un oğullarının anası Halime Hatun'un vefat ettiğinden sonra hiç evlenmediği yer alıyor.
93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olan Halime Hatun'du. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi'de aynı yıl içerisinde hakk'ın rahmetine kavuşuyor.
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