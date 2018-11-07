TRT 1 Diriliş Ertuğrul İl Bilge Hatun kimdir? Ertuğrul Bey ile evleniyor mu?

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon bölümüne Hande Soral, Zeydan Hatun karakteriyle dahil oluyor. Peki tarihte Zeydan Hatun kimdir? Ertuğrul Gazi'nin ikinci eşi mi? İşte o detaylar...

Büyük bir heyecanla beklenen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü bu hafta Çarşamba günü ekranlarda yayınlanacak. Yeni sezonun ilk bölümünde diziye Hande Soral'da dahil oluyor. Soral, Zeydan Hatun karakterini canlandıracak. Diriliş'in yeni bölümünde Zeydan Hatun, Ertuğrul Gazi'nin ikinci kez neden evlenmediğini soruyor.