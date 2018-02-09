Troia Atı'ndan savaşçılar değil mankenler çıkacak

Çanakkale'de, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle bir yapım şirketi, "2018 Troia Yılı" etkinlikleri kapsamında, antik kentte 15 Haziran'da "Troia Defilesi" düzenleyecek.

Yunan mitolojisinde, Troia kralı Priamos'un oğlu Paris'in, Sparta Kralı Menelaus'un karısı Helen'i kaçırması üzerine Yunanların (Akaların) Anadolu'daki Troia kentine saldırmasını konu alan savaş ile anılan Troia Atı da defilede kullanılacak.

Mitolojide güzelliğiyle bilinen Helen'in giysilerinden esinlenerek özel olarak tasarlanan kıyafetleri taşıyacak mankenler, antik kentteki Troia Atı'ndan çıkarak defile sunacak, dostluk ve barış mesajları verecek.



Yapımcı Savaş Uğurlu, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Türkiye için uluslararası projeler üretip hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu anlamda, tüm dünya için önemli bir yere sahip Troia'nın, "Troia 2018 Yılı" etkinlikleri için farklı bir konsept hazırladıklarını ifade eden Uğurlu, Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarındaki Troia Antik Kenti'nin, bu sene UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı olduğunu hatırlattı.

Defile 15 Haziran'da

Uğurlu, Troia'nın ülkenin tanıtımına uluslararası platformlarda büyük katkı sağlayan bir medeniyet olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Uluslararası alanda tanıtımının yapılması ve kültür turizmini canlandırmak amacıyla ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 1998'de giren, başta Uzakdoğu ülkelerinin vatandaşları olmak üzere yılda yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan 5 bin yıllık Troia Antik Kenti, bu sayede 2018 yılı boyunca hem Türkiye'nin hem de tüm dünyanın konuştuğu mekanların başında. Bunu göz önünde bulundurarak Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 15 Haziran'da Medyadoktoru Yapım Şirketi olarak 'Troia Defilesi'ni gerçekleştireceğiz."

Defilenin tüm Türkiye'de olduğu gibi dünya kültür ve sanat alanında da çok konuşulacağına dikkati çeken Uğurlu, bu kapsamda çok özel bir çalışmaya imza atacaklarını dile getirdi.

Uğurlu, bunun için Odysseus'un "tahta at" fikrinden yola çıkarak dünyaya 5 bin yıl sonra barış mesajı vereceklerini aktararak şunları söyledi:

"Menelaos'un Troialılara savaş ilan etmesiyle yaşanan gelişmede en dikkat çekici konu, tahta at olmuştu. Bugün halen dünyanın en çok tanıdığı simgelerden biri olan meşhur Troia Atı buradan ortaya çıkıyor. Defilemizin en dikkat çeken tarafı, yıllar önce içinden Helen uğruna düşmanların çıktığı Troia Atı'ndan bu sefer özel tasarlanan Helen kıyafetleriyle modellerimizin dostluk ve barış için çıkması olacak."

TROİA ATI'NIN EFSANESİ

Efsaneye göre Troia şehrinin kralı Priamos'un oğlu Paris, Menelaus'un genç ve güzel karısı güzel Helen'e aşık olur ve Helen'i Troia'ya kaçırır.

Menelaos, bu olay üzerine müttefiklerini de alarak Troia'ya savaş ilan eder. Bunun üzerine Anadolu'daki diğer güçleri yanına alan Troialılar savunmaya geçer. Uzun süren savaşlar nedeniyle askerler çok zor durumdadır.

Üstün zekası Athena tarafından da takdir edilen Odysseus, ortaya tahtadan bir at yapma fikrini atar. Herkes tarafından kabul edilen bu fikir doğrultusunda tahtadan at yapılarak içine asker doldurulur. Asker doldurulan atın içinde Odysseus da vardır. Ordunun geri kalanı ise saklanarak görünmez olur.

Troialılar ortada Akha askerlerini göremeyince onların kaçtığını düşünür ve meşhur Troia Atı'nı içeri alırlar. Troialılar sevinçten eğlenceler düzenler ve ordu sarhoş bir haldeyken Aka askerleri atın içinden çıkarak saldırır. Bu arada saklanan Aka ordusu da ortaya çıkarak atın içinden çıkan askerlere yardım eder.

Akıllıca bir oyun sonucu Troia'ya giren Akhalar, Troialılara karşı zafer kazanır. Helen'i de yanlarına alan Akalar yurtlarına geri dönerler.