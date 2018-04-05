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Triliçe tarifi yapımı - Trileçe 300 kaloridir işte püf noktaları

Triliçe tarifi yapımı - Trileçe 300 kaloridir işte püf noktaları

ARNAVUT tatlısı olarak bilinen Triliçe tatlısı yapımını malzemelerini ve fırın ısısını ayrıntılı trileçe tarifi ile birlikte hazırladık. Trileçe kalorisi bakımından orta ayarda bir tatlıdır. Triliçe tarifini videolu anlatım ve ayrıntılı tarifle püf noktalarını bilerek yapabilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 02:11 - Güncelleme: 05-04-2018 02:11

Trileçe bizim topraklarımıza Arnavut tatlısı olarak geldi. Önce Fatih’te birkaç pastanede ve Arnavut kökenli ailelerin ‘anneannelerinin yaptığı tatlı’ olarak bildik. Sonra kenarda köşede, irili ufaklı mekanlarda 'Trileçemizi denediniz mi?' yazan afişler görülmeye başlandı. Sonra trileçe deyince gözleri parlayanları. Çeşitli sos ve kremalarla servis edilen versiyonlarını yerinde yiyebileceğiniz gibi trileçe tarifini ev sıcaklığında hazırlayıp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Trileçe Tatlısı Malzemeleri; 6 adet büyük boy yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu,1 paket vanilya

Trileçe Tatlısı Şerbeti için; 3 su bardağı soğuk süt, Yarım su bardağı toz şeker, 200 ml krema

Trileçe Tatlısı Püf Noktası; Tatlının kekinin yumuşacık ve sünger gibi delikli olması için; yumurta beyazlarını toz şeker ile karıştırmaya başladıktan sonra diğer malzemeleri ekleyin. Un ve kabartma tozu ekledikten sonra sadece bir spatula yardımıyla tüm malzemeleri karıştırın.Fırından çıktıktan hemen sonra oda ısısında dinlendirdiğiniz trileçeyi öncelikle kare şeklinde dilimleyin. Ilık (sıcak değil) durumda olan sütlü şerbetini azar azar ekleyin ve içini çekmesi için bekleyin.

Trileçe Tatlısı Yapılışı : Yumurtaların sarı ve beyaz kısımlarını dikkatli bir şekilde ayırın. Yumurta beyazlarını derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker ilave ettikten sonra mikserle, yüksek devirde krema halini alana kadar karıştırın.

Yumurta sarılarını da katıp, mikser yardımıyla karıştırma işlemini sürdürün. Toz şeker eriyene kadar homojen bir şekilde karışan yumurtalara elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı katın. Tatlının içinde hava kabarcıkları kalması için; bu aşamadan sonra kek harcını bir spatula yardımıyla alttan üste doğru havalandırarak karıştırın.

Tercihen dikdörtgen olan fırın kabını zeytinyağı ile yağladıktan sonra kek harcını fırın kabına aktarın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Tatlının pandispanyasını önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika kadar pişirin. Oda ısısında hafif bir renk alana kadar pişen tatlıyı fırından çıkartın. Oda ısısında dinlenmesi için bekletin.

Sütlü şerbeti için; soğuk süt ve kremayı derin bir tencereye alın. Bir çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatın. Ilınması için ocaktan alıp, bir kenarda bekletin. Pandispanyayı, keskin bir bıçak yardımıyla kare dilimlere ayırın. Ilınan süt şerbetini bir kepçe yardımıyla tatlının üzerine gezdirin. Şerbetini çeken tatlıyı arzuya göre soğuttuktan sonra dilim olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Trileçe kalorisi : Trileçe'nin 100 gramında 163 kcal kalori vardır. 1 porsiyon trileçe (185 gram) 300 kaloridir.

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