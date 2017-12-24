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Tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' öldürüldü!

Tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' öldürüldü!

İSTANBUL Güngören’de, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 20:58 - Güncelleme: 24-12-2017 21:25

İSTANBUL Güngören’de saat 23.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkan "Dadaş Mehmet" olarak bilinen ve Genç Fenerbahçeliler grubunun önderlerinden olduğu öğrenilen Mehmet Altunkaynak, otomobilden inerek yakınına gelen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altunkaynak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kendisine doğru 17 mermi ateş edilen Altunkaynak'ın, vücudunun çeşitli yerlerine 9 mermi isabet aldığı belirlendi. Altunkaynak'ın cenazesi otopsi için Adli tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Görgü tanığı arkadaşı Mustafa Göl, "Elinde çayla geldi, arkadan biri gelip mermileri saydırdı. Sonra bu taraf doğru kaçtı, 20-25 yaşlarında biriydi" dedi.

Altunkaynak'ın cenazesinin, yarın öğle vakit Güngören Kuyulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 24 Aralık 2017 21:34 AKP elinde her türlü suç, cinayet, yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık ........şiddet ne kadar arttı !.

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