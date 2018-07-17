Trenin kapısında asılı kalan adamı polis böyle kurtardı!

Hindistan'ın Mumbai kentinde 25 yaşındaki adam, kaçırmak üzere olduğu treni yakalamaya çalıştı, ancak yetişemedi. Sırt çantası yüzünden dengesini kaybetti ve kapıya tutunduğu haliyle dışarıda kaldı.

KENDİNİ DE TEHLİKEYE ATTI: O sırada orada görevli olan bir polis memuru durumu fark etti ve güç kaybederek kapıdan aşağı kaymaya başlayan adamı kendini de tehlikeye atarak kurtardı. Adamı perona çeken polis memurunun yardımına daha sonra orada bulunan diğer yolcular koştu. Yaşanan bu olay anbean güvenlik kamerasına kaydedilirken, kurtarılan yolcu ileride olabilecek bu tür kazalara karşı uyarıldı.