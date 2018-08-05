Tren otomobile çarptı: Yolcular dehşeti yaşadı!

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin kontrolsüz hemzemin geçitte bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi yaralanırken, araç çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Sürücü ise hurdaya dönen araçta dakikalarca sıkıştı ve kurtarılmayı bekledi.

Tren otomobile çarptı: Yolcular dehşeti yaşadı!

Edinilen bilgiye göre, kaza Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan ve saat 14.50’de Ödemiş’ten hareket eden yolcu treni, seyir halinde ilerliyordu. Bu sırada kontrolsüz hemzemin geçide gelen 35 ZA 1805 plakalı otomobilin sürücüsü, iddialara göre treni gördü; ancak panikle fren yerine gaza bastı. Hızla gelen trenin makinisti, defalarca uyarı için kornaya bastı; ancak otomobile yandan çarpmasına engel olamadı.

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Tren otomobile çarptı: Yolcular dehşeti yaşadı!

Feci kazada tren, aracı metrelerce sürükledi. Araç içerisinde bulunan baba hafif, oğlu ise ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. Bu sırada trendeki yolcularda panikle kendini dışarıya attı. Kaza sonrasında olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kaza kırım ekibi, dakikalarca sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Kazazede, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. 2 yaralı, hemen ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Tren otomobile çarptı: Yolcular dehşeti yaşadı!

Trendeki yolculardan Mehmet Genç (37), kaza sırasında büyük korku yaşadıklarını söyledi. Genç, “Kaza sırasında panikle aşağıya indik ve çok korktuk. Kaza büyük bir gürültüyle oldu ve aracı 50 metre falan sürükledi. Kişilerin araçtan sağ çıkması sevindirici; verilmiş sadakaları varmış. Başta yolcuların öldüğünü sandık. Baba bize panik yaşadıklarını söyledi ve yolun ortasında kaldıklarını söyledi. Tren makinisti korna çaldı; ama durduramadı” dedi.

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Tren otomobile çarptı: Yolcular dehşeti yaşadı!

Kaza sonrasında seferlerde de yaklaşık 1 saat aksama yaşandı. Tren, ekiplerin işlemlerinin ardında da yoluna devam etti.

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