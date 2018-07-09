Tren kazasıyla ilgili flaş gelişme! Ölü sayısı arttı...

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Edirne Uzunköprü’den 362 yolcu ve 6 personel ile Halkalı gitmek üzere 15.40’ta hareket eden yolcu treni saat 17.00 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen trende bulunan yolcular büyük korku ve dehşet yaşadı. İlk açıklanan rakamlara göre 10 kişi ölmüş, 73 kişi de yaralanmıştı.

SABAH SAATLERİNDE ACI HABER GELDİ! ÖLÜ SAYISI ARTTI... Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, saat 07.00’da açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, dün saat 17.20’de meydana gelen kazanın ardından sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarının bu sabah saat 06.00 itibari ile sonlandırıldığını bildirdi. Akdağ, aşırı yağış nedeniyle menfez altında toprak kayması sonucu meydana geldiğini belirttiği kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

124 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR... Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise kazadan sonra 338 kişinin hastanelere getirildiğini, bunlardan 194’ünün ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirtti. Bakan Demircan, halen 124 hastanın müşahede ve tedavi altında bulunduğunu söyledi. Bakan Arslan ise kaza ile ilgili teknik bilgiler verdi.

'NİSAN AYINDA KONTROL EDİLDİ'... Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da şu açıklamayı yaptı: "Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış. Yol boyunca tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye, zira zemin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygunluk nedeniyle olağanüstü şişkinlik olmuş. Tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuş, tren raydan geçtiği sırada zira raylar, traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, birinci vagon dray etmiş yani yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş, diğer vagonlar menfezi geçmekle yan yatmışladır.”

EKİPLER GÜÇLÜKLE ULAŞTI... Kazadan heman sonra bölgeye ilk olarak yakında bulunan Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner imle ile köylüler ulaşarak yaralılara yardım etti. Kaza ihbarının ardından jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitmek üzere hareket etti. Ancak bölgenin yoğun yağış alması ve yol olmaması nedeniyle kaza yerine ulaşmakta büyük güçlük çeken ekipler, raylardan 2 kilometre yürüyerek kaza yerine ulaştı. Bölgeye ulaşan sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

TRAKTÖRLER KULLANILDI... Yardım için traktörler, paletli araçlar ve helikopterler kullanıldı. Yaralılar, köylülere ait traktörlerle yakınlarda bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çiftlikte kriz masası oluşturuldu. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunduktan sonra yaralıları ambulanslar ve hava ambulansları bölgeden alıp, hastanelere götürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait hava ambulansları da devreye sokuldu. Çorlu Belediye Başkanlığı, kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılar için acil kan verilmesi çağrısında bulundu.

‘AŞIRI YAĞIŞLAR’... Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kazanın bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklandığı belirterek, “Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bölgeye giderek bilgi aldılar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da taziye mesajı yayınladı.

YAYIN YASAĞI KONULDU VE KALDIRILDI... Başbakanlığın yazısı üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildiği bildirildi. RTÜK bir sonraki açıklamasında Başbakanlık yazısı ile Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili alınan geçici yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.

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