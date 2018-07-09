Tren kazasıyla ilgili Başbakanlık'tan açıklama! Aşırı yağışlar...

EDİRNE - Halkalı seferini yapan yapan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı, 5 vagon devrildi. Kaza sonucu 24 kişi öldü, 124 kişi ise yaralandı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan kazanın hava muhalefeti nedeniyle olduğunu söyledi. Kaza ile ilgili Başbakanlık'tan da açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir." denildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile gerçekleştiğini belirtti. Tekirdağ'da etkili olan şiddetli sağanak, Tekirdağ-Şarköy karayolunun Karıştıran mevkisinde ulaşımda bir süre aksamalara yol açtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişi öldü, 73 kişi ise yaralandı.

BAŞBAKANLIK: DRAY OLMASI SONUCU...

Kaza ile ilgili Başbakanlık'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir."

DRAY NE DEMEK: Trenin rayla temasının ortadan kalkmasına denir.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA... Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasına ilişkin açıklama yayımladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, “08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 trenin Balabanlı-Çorlu arası km 162’de seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagon raydan çıkarak devrilmiştir. Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri kaza yerine intikal etmiştir. Yaralılara gerekli müdahaleler hızla yapılmaktadır” denildi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının koordineli bir şekilde çalışmalar başlattığının belirtildiği açıklamada, “Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri, İçişleri Bakanlığının kurtarma helikopterleri, olay yerine varmıştır. TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibi Halkalı’dan hareket etmiş olup olay yerine gidiyor. Alpullu’dan Arama Kurtarma araçları da olay yerine sevk edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara’dan hareket etmiş olup, kaza yerine gitmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Müsteşar Suat Hayri Aka Başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğu belirtilerek şunlara yer verildi: “Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup, bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kaza ile ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır.”

SABAH SAATLERİNDE ACI HABER GELDİ! ÖLÜ SAYISI ARTTI... Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, saat 07.00’da açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, dün saat 17.20’de meydana gelen kazanın ardından sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarının bu sabah saat 06.00 itibari ile sonlandırıldığını bildirdi. Akdağ, aşırı yağış nedeniyle menfez altında toprak kayması sonucu meydana geldiğini belirttiği kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

124 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR... Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise kazadan sonra 338 kişinin hastanelere getirildiğini, bunlardan 194’ünün ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirtti. Bakan Demircan, halen 124 hastanın müşahede ve tedavi altında bulunduğunu söyledi. Bakan Arslan ise kaza ile ilgili teknik bilgiler verdi.

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