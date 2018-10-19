Tren kazasından onlarca kişi hayatını kaybetti

Hindistan’nın Pencap eyaletinin başkenti Amritsar'da meydana gelen kazada, ‘Dussehra’ festivalini izlemek için toplanan kalabalığın arasına giren trenin sayıları 50’den fazla olduğu tahmin edilen bulan kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Ölü ve yaralı sayıları hakkında net bir açıklama yapılmazken, kurtarma operasyonuna devam edildiği aktarıldı.

Sputnik'in haberine göre; itfaiye ve ambulanslar olay yerine vardığında, bölgede bulunan kolluk kuvvetleri, yaralıları enkazdan çıkarma ve enkaz kaldırma işlemlerine başladığı belirtildi.

Olay anında bölgede bulunan sosyal medya kullanıcıları, olayın meydana geldiği bölgeden video paylaşımında bulundu.