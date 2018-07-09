  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Tren kazası ölü ve yaralı isimleri

Tren kazası ölü ve yaralı isimleri

Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasının ardından yakınlarından haber alamayanlar sosyal medyada yayınlanan listeleri kontrol ediyor. Peki tren kazası sonrası ölü ve yaralılarla ilgili herhangi bir liste yayınlandı mı? Detaylar haberimizde

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 01:02 - Güncelleme: 09-07-2018 01:02

Tekirdağ'daki tren kazasında ilk belirlemelere göre 10 vatandaşımız hayatını kaybederken 73 kişi de yaralandı. Kazada ölen ve yaralananlar hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, yakınlarından haber alamayanlar ise sosyal medyada yer alan listeleri kontrol ediyor.

Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a 15:45 seferini yapan trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor. Araçla ulaşımın güç olduğu kaza yerine ekiplerin sevki sürüyor.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE 10 ÖLÜ, 73 YARALI VAR"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, İstanbul-Kapıkule seferini yapan tren kazasında ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye 100’ün üzerinde ambulans sevk edildiği bildirildi.

YARALILARIN İSİMLERİ

Bu arada kazada ölen ve yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Getirilen yayın yasağının ardından özellikle yaralılara ilişkin sosyal medyada bazı listeler dolaşmaya başladı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Tren kazası ölü ve yaralı isimleri haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro