Tren kazası ölü ve yaralı isimleri

Tekirdağ'daki tren kazasında ilk belirlemelere göre 10 vatandaşımız hayatını kaybederken 73 kişi de yaralandı. Kazada ölen ve yaralananlar hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, yakınlarından haber alamayanlar ise sosyal medyada yer alan listeleri kontrol ediyor.

Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a 15:45 seferini yapan trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor. Araçla ulaşımın güç olduğu kaza yerine ekiplerin sevki sürüyor.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE 10 ÖLÜ, 73 YARALI VAR"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, İstanbul-Kapıkule seferini yapan tren kazasında ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye 100’ün üzerinde ambulans sevk edildiği bildirildi.

YARALILARIN İSİMLERİ

Bu arada kazada ölen ve yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Getirilen yayın yasağının ardından özellikle yaralılara ilişkin sosyal medyada bazı listeler dolaşmaya başladı.