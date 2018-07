Tren kazası ile ilgili flaş gelişme: Başbakanlık nedenini açıkladı!

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Sağlık Bakanlığı müsteşarı 360'a yakın yolcu bulunan trende ilk belirlemelere göre 10 ölü, 73 yaralının olduğunu açıkladı. Araç ile ulaşımın çok zor olduğu belirtilen bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.

Kaza ile ilgili Başbakanlık'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir."

"HATTA CİDDİ TAHRİBATLAR YARATMIŞ"

NTV muhabiri Ahmet Ergen de kaza ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

İstanbul seferini yapan tren devrildi: Ölü ve yaralılar var!

"Kriz masasının çalışmaları ilerledikçe bilgiler de netleşmeye başlıyor. Bazı fotoğraflara da ulaşıldı. Hava koşullarının oldukça kötü olduğu bir bölge burası. Şiddetli yağış meydana gelmiş durumda. Şiddetli yağmur nedeniyle toprak kayması yaşanıyor. Rayların bulunduğu hat üzerinde ve hatta ciddi tahribatlar yaratmış. Boşta kalan raylar trenin geçtiği sırada trenin devrilmesine neden oluyor. İlk ulaşılan bilgiler, toprak kaymasının ray hattı boyunca zedelenmeye yol açması. Bu toprak kayması nedeniyle tren o hattan geçerken devriliyor. Trenin 360 kayıtlı yolcusu vardı."

Tekirdağ Çorlu'da tren vagonu devrildi ilk fotoğraflar HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN