  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Transseksüellere ordu yasağı getirdi

Transseksüellere ordu yasağı getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel bireylerin istisnalar dışında orduda görev yapmasını yasaklayan bir karara imza attı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-03-2018 20:55 - Güncelleme: 24-03-2018 20:55

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump, transseksüel bireylerin asker olabilmelerine imkan sağlayan önceki talimatını iptal etti. Böylelikle (ABD Savunma Bakanı Jim) Mattis'in yeni bir düzenleme yapmasına imkan sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ameliyat ve ilaç tedavisi de dahil kayda değer düzeyde tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' teşhisi konulan kişilerin orduya girmesinin veya orduda kalmasının, askeri etkinlik açısından risk oluşturcağı yönündeki çalışmalara işaret edildi.

Obama, Haziran 2016’da Pentagon’un transseksüel personel istihdam etmesi ve bu anlamda eğilimi olan personelin tıbbi masraflarının karşılanmasına karar vermiş ve uygulamaya geçilmesi için Pentagon’a bir yıl süre tanımıştı.

Ancak sürenin dolması üzerine Trump, transseksüellerin orduya alınmasına karşı olduğunu ifade etmiş ve söz konusu uygulamaya geçişi durdurmuştu. Washington Bölge Mahkemesi ise Trump’ın transseksüellerin Amerikan ordusuna alınmasını engelleyen kararını kasım ayında iptal etme kararı almıştı.

Ardından Pentagon, Trump’ın itirazına rağmen 1 Ocak 2018'den itibaren transseksüellerin orduya katılmasına izin vereceğini bildirmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Transseksüellere ordu yasağı getirdi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro