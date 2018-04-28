Transparan Ahu defileye damga vurdu!

Hakan Yıldırım, önceki akşam “Hakaan Yıldırım Haute Couture” adlı defile düzenledi. Ahu Yağtu geceye tek katıldı. Alışveriş tutkusuyla ilgili Yağtu, “Genelde ayakkabı alıyorum. Kaç çift ayakkabım var sayamadım, bilmiyorum” dedi. Asmalımescit’te geçtiğimiz akşam bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Yağtu, aşk sorularına ise “Her zaman olduğu gibi arkadaşımla görüntülediniz. Ben alıştım bu haberlere. Saygı duyulmasını istiyorum sadece. Hayatımda aşk yok. Böyle bir şey olsa saklamam” açıklamasını yaptı.
Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Hakan Yıldırım, önceki akşam “Hakaan Yıldırım Haute Couture” adlı defile düzenledi. Beşiktaş Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde gerçekleşen, Vodafone Red’in katkılarıyla canlı yayınlanan kırmızı halı seremonisi ile başlayan geceye Serenay Sarıkaya, Gülşen-Ozan Çolakoğlu, Tuba Ünsal, Nil Karaibrahimgil, Ezgi Mola, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Hande Ataizi, Ahu Yağtu, Deniz Marşan, Başak Dizer, Ece Sükan gibi birçok ünlü isim katıldı.
Stil danışmanlığını Mahizer Aytaş’ın, şov direktörlüğünü Uğurhan Akdeniz’in yaptığı defilede saç tasarımları Serkan Aktürk, Ali Yılancı ve Mehmet Menteş, makyajlar ise Ece Karagülle ve Serkan Parmaksızoğlu tarafından yapıldı.
Hakan Yıldırım’ın “Bir tasarımcı olarak dünyanın görmek istediğim hali” olarak anlattığı koleksiyondaki çiçek, yıldız ve kalp detayları dikkat çekti.
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