Transferi İngilizler duyurdu! Fenerbahçe Fellaini'yi istiyor

İngiliz medyası, Manchester United'da gözden çıkarılan Marouane Fellaini'yi kiralamak istediğini yazdı.

Transferi İngilizler duyurdu! Fenerbahçe Fellaini'yi istiyor

Ocak ayında kadrosuna sadece Sadık Çiftpınar takviyesi yapan ve bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Belçikalı Marouane Fellaini geldi. Ada basınında çıkan habere göre Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından gözden çıkarılan Belçikalı yıldızın Fenerbahçe'ye kiralanabileceği iddia edildi.

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Transferi İngilizler duyurdu! Fenerbahçe Fellaini'yi istiyor

6 AYLIK KİRALAMA FORMÜLÜ: Sarı-lacivertlilerin Fellaini'yi 6 aylık kiralamak istediği belirtilirken kulübün Finansal Fair Play nedeniyle baskı altında olduğu kaydedildi. FFP nedeniyle Fellaini'yle kalıcı bir anlaşma yapmasının zor olduğu öne sürülürken Galatasaray'ın da yaz aylarında Fellaini için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

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Transferi İngilizler duyurdu! Fenerbahçe Fellaini'yi istiyor

Belçikalı yıldız Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından ligde sadece 3 dakika süre alabilirken son iki lig maçında ise kadroya dahi alınmadı.

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Transferi İngilizler duyurdu! Fenerbahçe Fellaini'yi istiyor

Yine İngiltere basınındaki haberlere göre Fellaini, takımdaki durumundan ve Solskjaer'in tutumundan son derece rahatsız durumda.

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