Transfer müjdesini eşi verdi! Paylaşımlarına bakın

Çaykur Rizespor'a transferi konuşulan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşinin yaptığı paylaşımlar, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Transfer müjdesini eşi verdi! Paylaşımlarına bakın

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Dinamo Kiev'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mykola Morozyuk, Çaykur Rizespor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Morozyuk'un Gladkyy'den sonra bu sezon yeşil mavililerin kadrosuna kattığı ikinci Ukraynalı futbolcu olduğunun altı çizilirken, Gladkyy'in Süper Lig'de oynadığı 8 maçta da gol kaydedemediğine vurgu yapıldı.

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Transfer müjdesini eşi verdi! Paylaşımlarına bakın

Gladkyy gibi kariyeri boyunca Ukrayna dışında hiçbir takımda forma giymeyen Morozyuk, bu transferin gerçekleşmesi halinde ilk kez ülkesi dışında Çaykur Rizespor'un formasını giyecek. Bu sezon 20 maçta Dinamo Kiev forması giyen Morozyuk 1 gol attı, 3 de asist yaptı.

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Transfer müjdesini eşi verdi! Paylaşımlarına bakın

Öte yandan oyuncunun eşi olan İrina Morozyuk, Çaykur Rizespor'un resmi sosyal medya hesaplarını takibe alırken, Yeşil-beyazlı taraftarların kendisine gönderdiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

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Transfer müjdesini eşi verdi! Paylaşımlarına bakın

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