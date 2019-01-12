Transfer müjdesini eşi verdi! Paylaşımlarına bakın

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Dinamo Kiev'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mykola Morozyuk, Çaykur Rizespor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Morozyuk'un Gladkyy'den sonra bu sezon yeşil mavililerin kadrosuna kattığı ikinci Ukraynalı futbolcu olduğunun altı çizilirken, Gladkyy'in Süper Lig'de oynadığı 8 maçta da gol kaydedemediğine vurgu yapıldı.



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