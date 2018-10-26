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Transfer bombası patlıyor! Neymar’ın yerine Griezmann

Transfer bombası patlıyor! Neymar’ın yerine Griezmann

PSG, Atletico Madrid’in yıldızı Griezmann için harekete geçti. Başkent temsilcisi, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nı kazanan 27 yaşındaki golcü için şimdiden temas sağladı ve olumlu yanıt da aldı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 11:13 - Güncelleme: 26-10-2018 11:13

Fransız temsilcisi PSG ile sezon sonunda yolları ayırmak için anlaştığı konuşulan Neymar’ın yerini dolduracak isim bulundu. Neymar’ı 220 milyon Euro (1.4 milyar TL) civarında bir bonservis ile satmayı planlayan Fransız devi, Atletico Madrid’in yıldızı Antoine Griezmann için de 150 milyon Euro’yu (965 milyon TL) gözden çıkardı.

Başkent temsilcisi, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nı kazanan 27 yaşındaki golcü için şimdiden temas sağladı ve olumlu yanıt da aldı.

SERVET VERECEK
Griezmann’ı kadrosuna katmak için 965 milyon TL’lik bonservis bedelini gözden çıkaran PSG, Fransız yıldızın kendisine de adeta bir servet verecek.

15 MAÇTA 6 GOL 3 ASİST
Başkent temsilcisi, 27 yaşındaki futbolcuya senelik 35 milyon Euro (225 milyon TL) teklif edecek. Griezmann, bu sezon Atletico forması ile çıktığı 15 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 11:27 kendi ülkesinde aclik sefalet icinde müslümanlar yasarken onca parayi bati medeniyetinde harcamaya devam etsin aferin. nasil bir inanc bu?

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