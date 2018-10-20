Transfer bombası patlıyor! Dünya devleri Cengiz için kapışıyor

İtalya Serie A ekiplerinden AC Roma’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu Cengiz Ünder, kariyerinin en büyük seviyesine ulaşmak üzere. Cengiz Ünder, transfer döneminin dikkat çeken ismi olmayı sürdürüyor.

ARSENAL DEVREYE GİRDİ

Genç yıldız için Bayern Münih, 60 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Yeni iddia ise ortalığı karıştıracak cinsten. İtalyan ve İngiliz basınında yazılan haberlerde, Cengiz için Arsenal’in de 60 milyon euroya kadar çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

EMERY ÇOK İSTİYOR

Topçular’ın Bayern Münih ile yarış içerisinde olacağı ve devre arasında hamle yapmak isteyeceği dile getirildi. Arsenal menajeri Unai Emery’nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edilirken, 21 yaşındaki Cengiz için Avrupa piyasasında devlerin takipte olduğu eklendi.

ALTINORDU BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

La Gazzetta Dello Sport ve Correre Dello Sport'un haberlerine göre, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bayern Münih'in Cengiz Ünder'i transfer etmeye en yakın kulüp olduğunu söylemişti.

40 MAÇ 10 GOL 6 ASİST

Roma'da bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan Cengiz, sezon başında menajerini değiştirmişti. 2017-2018 sezonun başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Roma ile çıktığı 40 maçta 10 gol atıp 6 asistle oynadı.