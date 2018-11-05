  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Transfer bombası patlıyor! Beşiktaş'tan Diagne atağı

Transfer bombası patlıyor! Beşiktaş'tan Diagne atağı

Beşiktaş, Kasımpaşa'nın forveti Diagne için harekete geçti. Ocak ayında Vagner Love ile yolları ayıracak olan yönetim, Larin’i ise kiraya verecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-11-2018 08:44 - Güncelleme: 05-11-2018 08:44

Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, şimdiden devre arası transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar Süper Lig'in sürpriz ismi Mbiya Diagne'yi gündemine aldı. 

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Şenol Güneş yardımcısı İlhan Mansız'ı 27 yaşındaki Senegalli golcüyü takip etmesi için görevlendirdi. 

BEDELSİZ GELDİ KASIMPAŞA'YA
Yüksek gol ortalaması ve istikrarıyla hem Türkiye’deki büyük kulüplerin hem de Avrupa devlerinin radarında olan Senegalli forvetin, Kasımpaşa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kasımpaşa, Diagne’yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin’in Tianjin Teda takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

11 MAÇTA 11 GOL ATTI
Bu sezon 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Diagne, rakip filelere tam 11 gol göndermeyi başardı. 

LOVE GİDİYOR, LARİN KİRALIK
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor’dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Vagner Love, Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılacak. Brezilyalı golcüye talip çıkmazsa bonservisi eline verilecek ve kulüp bulması istenecek. Siyah-beyazlıların, Kanadalı forveti Cyle Larin de takımdan ayrılacak isimler arasında. Ancak 23 yaşındaki golcü oynucunun bonservisi verilmeyecek ve kiralık olarak gönderilecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Transfer bombası patlıyor! Beşiktaş'tan Diagne atağı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro