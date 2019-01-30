Transfer bombası patladı! Yunan golcü Galatasaray'da

TRT Spor'un haberine göre; kariyerinde Olympiakos, Fulham ve Benfica gibi kulüplerde de forma giyen Yunan golcü, 2017'de Portekiz ekibinden 15 milyon Euro bonservisle Marsilya'ya transfer oldu.

30 yaşındaki Mitroglou, bu sezon Marsilya forması altında ligde 13 maçta 3 gol attı. Marsilya, ligde 8. sırada yer alıyor.