Transfer an meselesi! Chelseali yıldız Fenerbahçe'ye geliyor

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve kadrosunu sadece Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'la güçlendiren Fenerbahçe, Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses'e sarı-lacivertli formayı giydirmek için gün sayıyor.
TRANSFER AN MESELESİ: Bu sezon kadroya girmekte güçlük çeken Nijeryalı oyuncu, 6 resmi karşılaşmada forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı. Fenerbahçe, hem Chelsea ile hem de futbolcuyla anlaşma sağladı. Transferin açıklanması an meselesi. KAP açıklamasının yarın yapılması beklenirken, Nijeryalı oyuncu Chelsea’den 1.5 yıllığına kiralanacak.
BİLGİLERİ TOPLADI: Nijeryalı, Türkiye Ligi deneyimi olan yakınlarından bu transfer için görüş aldı. Moses’a genel olarak olumlu detaylar anlatıldığı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun kiralama süresinin 1.5 yıl olacağı öğrenildi. Moses’ın ücretinin 3.5 milyon euro olacağı belirtiliyor.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO: Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Moses'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro. Nijeryalı futbolcu sağ kanat ve forvette oynayabiliyor.
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